Bersani attacca la destra: "Ringhiavano ai citofoni, ora invece fanno i civici"

"Dobbiamo portare tanta gente a votare perché l’Emilia-Romagna si esprime nelle politiche ma anche nella partecipazione. Anche se non ringhiano ai citofoni come l’altra volta Salvini e fanno i civici noi dobbiamo andare a fondo, sul piano dei valori...". La stoccata al leader del Carroccio e in riferimento alla tornata del 2019, con la sua proverbiale dialettica, è di Pierluigi Bersani, protagonista di un tour elettorale nel reggiano, in vista delle Regionali, a sostegno dei candidati consiglieri del Pd, Federico Amico e Laura Arduini.

L’ex segretario nazionale dem nonché già ministro, ha fatto tappa a Gavassa e poi alle 17 si è diretto nella sala del bocciodromo di via Petrarca a Castelnovo Sotto dove ha dialogato coi due candidati, alla presenza anche di Roberta Mori, consigliera regionale uscente ed ex sindaca proprio del paese della Bassa. E qui Bersani ha parlato alla folta platea: "Bisogna prenderlo molto sul serio questo passaggio elettorale in Emilia-Romagna. Non ci sono i riflettori, tanti non sanno che si vota", invitando così a combattere l’astensionismo e ad andare alle urne per fare la propria scelta. Per poi toccare tanti temi clou, dall’ambiente – passando ovviamente per la recente alluvione – fino ai giovani e alla sanità.

La campagna è proseguito poi alle 19,30 al centro sportivo di via Ferri a Villa Sesso, dove sono arrivati anche gli altri candidati della lista reggiana del Pd, Elena Carletti, Andrea Costa, Anna Fornili e Alessio Mammi. Qui hanno cenato insieme agli elettori e ai sostenitori. Infine il tour si è chiuso alle 21, al cinema Eden a Puianello di Quattro Castella per un dibattito moderato da Roberto Fontanili della Gazzetta di Reggio, con interventi anche del sindaco Alberto Olmi e Luca Spagni, segretario Pd Quattro Castella.