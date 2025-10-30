Bertagnoli, la sorpresa del derby: "Che calore, ci ha galvanizzato"

Si può definire come la sorpresa del derby: Massimo Bertagnoli ha iniziato così così questa stagione, ma nell’1-0 col Modena è stato tra i migliori, correndo tantissimo e facendosi vedere anche in contropiede. "Una gran vittoria, davvero. Abbiamo sentito il calore attorno a questa gara già dall’arrivo in pullman". Questo il commento del centrocampista 26enne. Poi analizza. "Abbiamo sofferto ed è stata dura. Loro sono primi ed erano imbattuti, ma siamo andati tutti oltre, chi ha giocato, chi no, e anche i tifosi". La sua miglior prova da quando è granata. "Quando vinci, anche la prestazione viene esaltata, io in generale non mollo mai. Do tutto, in allenamento e in gara, sempre con umiltà. Poi capitano anche le partite storte".

Un derby vinto contro un Modena capolista vale di più. "Vero, ma nei derby non conta la classifica. Noi venivamo da una sconfitta e volevamo vincere in tutti i modi. Il mister ci aveva chiesto di lottare".

‘Berta’ sta crescendo anche atleticamente e fisicamente. "Avevo fatto novanta minuti anche a Monza e non pensavo di potermi ripetere dopo tre giorni. La verità è che quando vedi l’obiettivo vicino, riesci a fare quella corsa in più, ti esalti".

Dionigi lo aveva descritto come un ragazzo timido, e nella conferenza post gara si percepisce: il clima da derby ha contribuito sicuramente nel dargli un ulteriore botta d’energia. "Vero, ma non solo a me, a tutti. L’ambiente ha portato entusiasmo a chiunque. Nessuno rinuncerebbe a questa gara: io non sono molto social, ma da tanta gente nei giorni scorsi ho davvero percepito quanto tutti tenessero a questo match".

Infine un commento sulla B (che, con 151 presenze, lui conosce bene). "Impossibile fare pronostici in questi ultimi anni. Sicuramente serve il gruppo e battagliare, e secondo me noi abbiamo queste caratteristiche".