Bertazzoni fa incetta di premi

Si è chiusa con successo la partecipazione dell’azienda Bertazzoni di Guastalla al Design Week che si è svolto nei giorni scorsi a Milano. Dove sono stati presentati il nuovo piano cottura da 80 cm a induzione con cappa integrata e la cucina freestanding Air-Tec da 90 cm, anch’essa con piano a induzione e cappa integrata, modello unico sul mercato. Vincitore di numerosi premi di Design, il piano cottura unisce la funzione cottura e aspirazione in un solo elettrodomestico grazie alla cappa integrata premium con un design unico. "Tutte le nostre serie sono appositamente studiate per progettare una suite completa e perfettamente coordinata di elettrodomestici per la cucina che rispondono alle richieste dei clienti più esigenti", ha spiegato Valentina Bertazzoni, responsabile per l’area stile-comunicazione dell’azienda.