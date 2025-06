Bertazzoni: stile ed eccellenza. All’azienda il Design Award 2025

L’eccellenza italiana firmata Bertazzoni conquista nuovamente la scena del design internazionale: il nuovo frigorifero con finitura speciale in vetro nero da 60 cm della Serie Modern, realizzato dall’azienda di Guastalla, ha vinto lo A’ Design Award 2025 nella categoria Home Appliances, confermando il ruolo dell’azienda come ambasciatrice del Made in Italy nel mondo. A conferire il premio, una giuria composta da designer, accademici, imprenditori e giornalisti esperti in materia. Dopo il successo del 2024, l’azienda guidata dalla famiglia di Paolo Bertazzoni (foto) ottiene per il secondo anno consecutivo il prestigioso riconoscimento. Il 2025 si conferma un anno di grandi soddisfazioni per l’azienda emiliana: oltre al premio dell’A’Design Award, Bertazzoni ha celebrato l’inserimento del presidente Paolo Bertazzoni nella Hall of Fame della National Kitchen & Bath Association. Un riconoscimento che si affianca all’apertura del primo showroom monomarca Bertazzoni nel cuore del design district di Milano in Via Durini, in Galleria Strasburgo, che è stato inaugurato durante la Design Week.