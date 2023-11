Bertazzoni tra le imprese storiche: "Per noi inizia un nuovo capitolo"

Nuovo riconoscimento per la ditta Bertazzoni di Guastalla, che entra nel registro delle imprese storiche dalla Camera di Commercio d’Italia. L’azienda reggiana, specializzata nella progettazione di elettrodomestici di design, ha una storia lunga 140 anni e continua a innovare. "Questo riconoscimento – sottolinea Valentina Bertazzoni (foto), direttore marketing e stile dell’azienda – rappresenta un nuovo importante capitolo della storia dell’azienda che entra a far parte di un registro storico in cui sono presenti eccellenze italiane quali aziende del calibro di Martini, Barilla, Pirelli, Fiat, Lavazza. Viene confermato il valore e l’importanza di Bertazzoni nel panorama storico e imprenditoriale italiano, contribuendo ad arricchire ulteriormente i tasselli della nostra storia, consolidandone il ruolo da protagonista nel percorso industriale del nostro Paese".

E aggiunge: "Siamo molto orgogliosi di poterci considerare tra le 2.450 aziende italiane che possono vantare una eredità storica". L’azienda guastallese ha fatto la storia nel suo settore, guidata dai Bertazzoni da sei generazioni.