Berti, Zanicchi e Morandi: spuntano gli audio delle prime esibizioni

Cimeli sonori che affiorano dal passato per la gioia dei fan di Orietta Berti, Iva Zanicchi e Gianni Morandi. Dall’archivio del chitarrista e musicologo Eber Romani (scomparso nel ‘98, ndr), celebre e indimenticabile maestro di musica, con una nutrita e preziosa collezione di materiale sonoro che va da Segovia (tenne un concerto a Reggio nel lontano 1962) a Pavarotti, spuntano le registrazioni del concorso per voci nuove ’Il Disco d’oro’, la manifestazione canora del 1961 dove debuttarono le nostre tre superstar emiliane. Il concorso, organizzato dal talent scout reggiano Giancarlo Conte ( fu il primo a credere in Mina, ndr) , aveva il compito di lanciare nel mondo della musica i nuovi talenti in cerca di successo. Una sorta di paleo-talent che si svolgeva tra il teatro Ariosto, il Valli e il Tarantola Club.

"È stata una grande emozione, ascoltare le voci dei giovanissimi Berti, Zanicchi e Morandi, artisti che sono miei amici e con i quali collaboro da anni - racconta il manager reggiano Franco Pulvirenti - Attraverso amici, sono stato contattato da Isarco Romani, figlio del musicista Eber che aveva effettuato queste registrazioni su un vecchio registratore Geloso a bobine. Lui sapeva che conosco bene questi tre cantanti e ha pensato di affidarmi il compito di fare ascoltare queste incisioni a loro stessi".

La registrazione di Romani risale al maggio del 1961, quando al Teatro Ariosto, si svolgevano le semifinali di quel concorso canoro. A fare gli onori di casa, l’indimenticabile Daniele Piombi che presentava una ancora sconosciuta ma già intonatissima 17enne Orietta Galimberti (divenuta nel tempo, Berti) da Cavriago, in gara con un’altra bravissima debuttante Iva Zanicchi da Ligonchio. Con loro, anche un altro ragazzo di Bologna chiamato Gianni Morandi. Tutti e tre giovanissimi e non ancora lontanamente sfiorati dal successo che sarebbe arrivato alcuni anni dopo. Mentre Morandi si cimentava con un brano di Donaggio dal titolo ’Il cane di stoffa’, l’Orietta nazionale proponeva l’impetuosa ’Qualcuno mi aspetta’ ( Connie Francis, dal film ’La spiaggia del desiderio’) e Iva, futura Aquila di Ligonchio interpretava ’Mi arrendo’ (Oci ciornie). "Ringrazio tantissimo Isarco Romani per avermi dato la gioia di ascoltare questi artisti quando ancora non erano famosi ma già dotati di un talento strepitoso. A Orietta, con cui collaboro da anni, ho già fatto sentire la registrazione e si è riascoltata con tenerezza. Anche Iva e Gianni , con i quali sono sempre in contatto, hanno vissuto questa riscoperta del loro debutto, come un grande regalo".