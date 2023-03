Bertoli si sposa con la musica di papà Poi gran festa a Villa Valentini

"Lei, signor Bertoli Alberto, intende prendere per moglie la qui presente signora Ballotti Barbara?" ha chiesto il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, "certamente sì" ha risposto emozionato Bertoli. E così, dopo 14 anni di profondo amore dal quale sono nati i due figli Dario e Cesare, il noto e apprezzato cantautore – figlio di Pierangelo Bertoli – e la compagna sono convolati a nozze ieri mattina nella sala matrimoni del Comune di Sassuolo, circondati dall’affetto di amici e parenti e dopo le nozze, neosposi e invitati hanno festeggiato a Villa Valentini a Casalgrande.

Ad officiare la cerimonia è stato proprio Stefano Bonaccini, amico di lunga data di Alberto, che durante la funzione ha colto l’occasione per ricordare il cantautore Pierangelo: "Il primo lp che ho acquistato fu negli anni 80’, comprai ‘Certi Momenti’ di Bertoli. Trovarmi qui oggi, con i tanti valori che hanno accomunato noi e le nostre famiglie, è per me un privilegio molto importante".

Alberto e Barbara si sono conosciuti 14 anni fa ad un compleanno di un amico in comune: "Lei era fidanzata con un altro ragazzo – ricorda Bertoli –, me ne innamorai subito, così le scrissi una canzone per conquistarla; grazie a quelle note, e non solo, oggi siamo marito e moglie. Una mattina – continua – mi sono svegliato e le ho detto che era arrivato il momento di sposarsi: le avevo già fatto la proposta, mi aveva detto di sì, ma poi sono passati mesi, se non anni. Ad aprile inizierò una lunga tournée, questo era il momento giusto per ufficializzare il nostro amore. Credevo che per Barbara questa cerimonia fosse una cosa abbastanza tranquilla, invece è emozionatissima e vederla così mi rende un uomo molto felice". Bertoli, che non è mai stato vicino ai politici, ha scelto Bonaccini per la celebrazione del rito: "Io e Barbara desideravamo una persona che rappresentasse il nostro territorio ma che fosse anche amorevolmente coinvolta all’interno della nostra famiglia. Conosco Stefano da più di dieci anni, è una persona che quel che dice fa. Sono andato in Regione a chiedergli se volesse essere lui a sposarmi e sono contento abbia accettato".

Papà Pierangelo è vero, non era seduto fisicamente tra gli invitati ma forse la sua anima sì, ad ogni modo, la voce, con la canzone ‘Dal Vero’ , ha accompagnato il momento più sacro dell’unione: lo scambio delle fedi. "Mio padre – conclude Bertoli – ha sempre parlato in maniera intellettuale del matrimonio, mia mamma mi ha raccontato che quando si sono sposati lui addirittura si mise a piangere; ci teneva molto ma per se stesso e per la sua famiglia. Oggi sarebbe stata molto contenta anche la nonna di Barbara, che ha sempre creduto nell’unione del matrimonio e nel nostro amore". Ylenia Rocco