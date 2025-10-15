Bertolotti inaugura il centro crematorio

Una società guidata da un imprenditore reggiano gestisce il nuovo Centro Crematorio Emiliano, la cui inaugurazione è prevista per domani mattina alle 10,30 nella sede di Fidenza, nel Parmense. Si tratta di un impianto che potrà avere effetti positivo anche per la comunità reggiana, mettendo a disposizione ulteriori spazi per la cremazione, potendo così accelerare i tempi delle operazioni, riducendo di conseguenza i tempi d’attesa per le famiglie che richiedono il servizio. La struttura è privata, realizzata attraverso l’uso della finanza di progetto dalla ditta Aldo Bertolotti & C. di Reggiolo di proprietà della famiglia Bertolotti. Il comune di Fidenza concede in concessione l’uso del terreno cimiteriale e il diritto di superficie alla Bertolotti, la quale dopo aver fatto costruire la struttura e l’impianto di cremazione ne diventa proprietario e gestore per i successivi trent’anni. Alla scadenza dell’accordo la proprietà passa al comune di Fidenza per la gestione.

Il servizio offerto è curato nei dettagli, con ambienti privati per l’ultimo saluto alla salma, spazi dedicati e isolati, ma anche un salone con numerose sedute per un’eventuale cerimonia di commiato, sempre con personale interno a disposizione delle famiglie. La sala delle cerimonie, affacciata su uno spazio attraverso delle vetrate, può ospitare fino a cento persone per qualunque rito religioso o laico. La struttura è dotata pure di un maxi schermo per proiettare eventuali immagini, oltre che per seguire le fasi dell’operazione.

Antonio Lecci