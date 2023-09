Bevacqua nuovo capo ufficio del Comando

Si è insediato il nuovo capo ufficio del Comando dei Carabinieri di Reggio: si tratta del tenente colonnello Gianluigi Bevacqua, che proviene dall’incarico al comando provinciale dei Carabinieri di Varese. L’ufficiale superiore, 52enne originario di Roma, ha maturato la sua esperienza lavorativa in oltre 30 anni di servizio prevalentemente svolto nelle province del Centro Nord con una parentesi siciliana. L’ufficiale, Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e insignito della Medaglia Mauriziana al merito per il lungo Comando dopo il periodo di formazione presso la Scuola Ufficiali dei Carabinieri di Roma è stato destinato dapprima al Battaglio Liguria e successivamente dal 1992 al 1995 al reggimento carabinieri a Cavallo di Roma. Nel 96 è stato assegnato al Comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Augusta, in Sicilia, per poi essere assegnato al Comando della Compagnia Carabinieri di Pontedera, in provincia di Pisa, che ha retto per 5 anni. Quindi il trasferimento alla Compagnia Carabinieri di Sassuolo, in provincia di Modena e per poi nel 2007 essere assegnato alla Compagnia Carabinieri di Chiavari, nel genovese, che ha retto sino al 2014 anno in cui è stato trasferito a Varese.