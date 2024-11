Beve acido muriatico per sbaglio. All’ospedale per intossicazione

Una distrazione che ha rischiato di provocare conseguenze piuttosto gravi. È accaduto verso le 20 dell’altra sera in una abitazione di via Canolo, nella omonima frazione di Correggio. I soccorsi, coordinati dalla centrale operativa del 118, sono stati attivati per una persona che aveva ingerito dell’acido muriatico, in modo accidentale. Una disattenzione, forse scambiando la sostanza nel contenitore in una bevanda, che ha provocato da subito una intossicazione. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza della Croce rossa e l’automedica della sede di Novellara. Per fortuna la quantità di acido portata alla bocca è risultata minima. Dopo le prime cure, il paziente è stato trasportato in ospedale, ma in condizioni non gravi, per una visita di controllo. Forse, avvertito il sapore strano, la persona ha subito interrotto l’ingerimento del liquido, evitando così guai peggiori.