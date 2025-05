Beve detersivo al posto dell’acqua. Soccorsi attivati per una 59enne

Uno scambio di bicchiere ha rischiato di provocare il peggio, l’altra sera, in una pizzeria in centro a Guastalla, dove una donna di 59 anni, impegnata nell’area cucina, ha inavvertitamente ingerito un detersivo, scambiato per acqua. Immediato l’allarme alla centrale operativa del 118, che ha inviato sul posto gli operatori della Croce rossa, oltre al personale dell’automedica. A prestare il primo soccorso anche un infermiere fuori servizio, che era di passaggio nella pizzeria come cliente. Dopo i primi accertamenti, la donna è stata caricata a bordo dell’ambulanza per essere trasferita al Santa Maria Nuova di Reggio, in condizioni giudicate di media gravità, per poter effettuare rapidamente una consulenza specialistica alla gola, interessata in modo particolare dall’ingestione della sostanza detergente. Per fortuna pare che la sostanza non sia stata ingerita che in minima parte, con la donna che si è subito accorta della natura di quanto aveva portato alla bocca, credendo che fosse acqua da bere. Gli accertamenti effettuati hanno permesso da subito di escludere conseguenze di rilievo.