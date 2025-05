Bevono detersivo, paura per due bimbi

Momenti di forte preoccupazione, nel primo pomeriggio di ieri, per due bambini che hanno ingerito un liquido detergente scambiandolo per acqua. E’ bastata una minima distrazione dei familiari perché un bimbo di sei anni arrivasse alla bottiglia, portandola alla bocca credendo che all’interno ci fosse acqua da bere. E un istante dopo lo stesso ha fatto la sorellina di due anni. Per fortuna entrambi hanno subito rigettato gran parte della sostanza, senza ingerirla.

Sul posto, alla periferia di Guastalla, sono arrivati in urgenza l’ambulanza della Croce rossa locale con l’elisoccorso del 118. Dopo le prime cure, il bimbo di sei anni è stato portato al Maggiore di Parma in elicottero, mentre la sorellina è stata accompagnata in ambulanza al Santa Maria Nuova di Reggio. Le loro condizioni non sembrano essere preoccupanti.