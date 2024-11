Biagini (ri)sfida il suo passato: "Al Lenz, valorizzati tanti ragazzi"

Settimana particolare per l’ex diesse del Lentigione Alberto Biagini, oggi direttore dell’area tecnica del Cittadella Vis Modena (girone D di Serie D). Nel giro di soli 5 giorni, infatti, sfiderà per due volte il suo recente passato: mercoledì il Cittadella ha perso per 2-0 nei 32esimi di Coppa Italia col "Lenz", e domani la replica in campionato. Alle ore 14.30, a San Damaso, Cittadella-Lentigione sarà valida per il 12° turno.

Biagini, sono giorni speciali.

"Mentirei se dicessi il contrario: i 4 anni al Lentigione sono stati importantissimi. Due finali playoff, di cui una vinta, e la C lì a un soffio: porto dentro tantissime cose".

Per esempio?

"Non voglio pavoneggiarmi, ma vedere alcuni di quei ragazzi oggi nei pro mi gratifica. Gabriele Piccinini in Serie B al Pisa, ma anche Sorzi, Zagnoni, Rossini e Cortesi nel Carpi proprio di mister Serpini, o Agyemang nel Novara. Siamo stati fortunati e anche un po’ bravi".

Mercoledì in Coppa avrà rivisto molti volti: anche domenica sarà così.

"Sicuramente, per esempio rivedrò il presidente Alfredo Amadei, e ho un bel ricordo. Poi chiaramente domenica spero perdano (sorride, ndr). Ho grande affetto per il Lentigione: gli auguro la Serie C".

Avete perso per 2-0.

"Sì, entrambe in Coppa hanno dato spazio ai giovani. È stata una gara condizionata dall’espulsione di Sala al 34’, ma non giudico mai le decisioni arbitrali. Poi sotto di un gol e di un uomo abbiamo preso un palo e fatto la nostra gara. Peccato per una cosa…".

Prego.

"Tutte hanno infortuni, però in questo momento i nostri si stanno concentrando tutti in difesa, ma abbiamo grande fiducia in tutta la rosa".

Arriviamo alla sfida di domenica. In campionato, forse, il peso è diverso.

"Senza sminuire la vittoria del Lentigione, ma il nostro obiettivo è la salvezza. Loro sono una candidata ai piani alti, ma mi aspetto equilibrio".

Per voi 16 punti in 11 gare: 9° posto a +5 sui playout e a -4 dai playoff.

"Nelle 11 partite nessuno ci ha mai messo sotto, e c’è il rammarico per qualche punto perso: ci fan ben sperare. Abbiamo una rosa profonda, e ci sono giovani che dimostreranno di essere all’altezza".

I playoff sono lì…

"Siamo neopromossi e dobbiamo consolidarci salvandoci: poi, se più avanti continueremo a trovarci lì, di certo non ci tireremo indietro, però la nostra priorità è chiara".

Una curiosità, visto che ha anche lavorato alla Reggiana (vivaio). Cosa ne pensa dei granata?

"Seguo le vicende quando possibile, idem del Modena visto che spesso mi trovo lì. Per me hanno potenziale e credo che finiranno più vicine ai playoff che ai playout".