Biancalani terzo al fotofinish. Oro mancato per un soffio

Una squadra reggiana da podio.

E’ il Team Beltrami Tsa Tre Colli, che ha centrato con Andrea Biancalani il terzo posto al Gran Premio di Calvatone (Cremona) per atleti Under 23 Elite.

Il 23enne della squadra del direttore sportivo Stefano Miodini ha agguantato il piazzamento in un serrato sprint dove per i commissari di gara è stato necessario ricorrere all’immagine del fotofinish per stabilire le posizioni.

La vittoria è andata a Kevin Pezzo Rosola, secondo posto per Riccardo Fabbro.

"Per pochi centimetri questo bronzo poteva essere un oro, anche perché il nostro Biancalani era in rimonta", ha commentato il diretoore sportivo Roberto Miodini.

"Il nostro atleta ha dato tutto, confermandosi un elemento solido su cui puntare. E’ insieme a noi da quattro stagioni, si è confermato per serietà e dedizione, diventando un esempio per i più giovani. Sappiamo di poter sempre contare su di lui".

Il Team Beltrami Tsa Tre Colli tonerà in gara domenica a Montecatini Terme (Pistoia) per il Trofeo Del Rosso.

In Cina

Oggi invece il Vf Group Bardiani Csf Faizanè è al via di due competizioni, in Italia e in Asia. Ecco il Gran Piemonte con arrivo a Acqui Terme, percorso mosso e selettivo.

La squadra condotta dal direttore sportivo Roberto Reverberi è composta da Filippo Fiorelli, Filippo Magli, Luca Paletti, Alessandro Pinarello, Vicente Rojas, Matteo Scalco e Filippo Turconi.

Diretta tv su Eurosport 2 e RaiSport dalle 14,50.

In Cina da oggi a domenica si corre il Tour di Taihu, corsa a tappe di categoria UCI 2: una quattro giorni che nelle previsioni pare particolarmente adatta ai velocisti.

La pattuglia sulla Via della Seta è composta dal reggiano Federico Biagini insieme a Filippo Cettolin, Luca Colnaghi, Lorenzo Conforti, Lorenzo Magli, Mattia Pinazzi e Enrico Zanoncello.

Direttore sportivo Luca Amoriello.