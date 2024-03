Bianco mette nel mirino lo Spezia: "La vittoria vale mezza salvezza"

"Profumo di salvezza dopo il blitz a Catanzaro? Siamo una squadra strana, capace di perdere partite in modo inspiegabile, ma anche di andare a vincere su campi difficilissimi. Vediamo nelle prossime settimane cosa succederà, se una volta raggiunto il nostro obiettivo (la salvezza, ndr) dovremo accontentarci oppure se potremo osare qualcosa di più". Alessandro Bianco resta con i piedi per terra. Ospite di Transcoop, importantissimo sponsor granata, il centrocampista della Reggiana conferma di essere un ragazzo sveglio e umile nonostante le luci della ribalta si siano accese su di lui, visto che si sta rivelando come uno dei giocatori più forti dell’intera categoria.

"Il mio futuro in Serie A? Penso solo ai prossimi due mesi in granata e poi vedremo. Io in testa ho delle ambizioni precise, ma confesso di essere un po’ scaramantico, quindi le tengo per me e spero vada tutto nel migliore dei modi". A fine stagione farà inevitabilmente ritorno alla Fiorentina che è proprietaria del cartellino fino al 2026 e saranno proprio i viola a decidere. l’impressione è che è questo classe 2002 abbia già le qualità necessarie per confrontarsi con i più forti. "Devo ancora migliorare tanto, ad inizio stagione per esempio ho preso tante ammonizioni stupide, ora ci sto molto più attento ma senza snaturare il mio gioco".

Il dialogo va poi, inevitabilmente, verso il derby di domani con lo Spezia che sta risalendo la classifica, trascinato soprattutto dalle invenzioni di Verde. "Se dovessimo vincere con lo Spezia avremmo probabilmente un piede sulla salvezza, ma dovremo comunque state attenti perchè siamo anche capaci di combinare cavolate clamorose. È chiaro che se arrivassero tre punti magari avremmo l’opportunità di giocare più sciolti, ma l’importante in questo caso è non perdere. Noi non dobbiamo fare l’errore di metterci chissà quale pressione addosso. Sono loro che devono fare qualcosa in più".

Parole da veterano e da leader che sottolineano come oltre alle capacità tecniche e atletiche (ha una corsa inesauribile) Bianco abbia anche una mentalità da vincente che, spesso, è abbinata a una sana dose di ironia e autoironia: "A livello numerico spero di arrivare a 4-5 gol, ora sono a due reti e un assist, ma almeno un paio me li ha ‘mangiati’ Manolo (Portanova, ndr) che ha sbagliato delle belle occasioni. Come sto a Reggio? Benissimo, è una città tranquilla dove c’è tutto a portata di mano. L’unica cosa che cambierei sono le rotonde, perché ce ne sono davvero troppe..."’. È qui da pochi mesi, ma Bianco ha già capito come (si) gira da queste parti…

Francesco Pioppi