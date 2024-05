Bianco saluta la truppa: "Siete stati dei fratelli"

"Più di semplici amici o compagni di squadra. Grazie per questo splendido anno, d’ora in poi avrete un fratello per la vita. Vi voglio bene papucci".

Il saluto di Alessandro Bianco è affidato ai social e sottolinea uno dei punti di forza della Reggiana che ha appena concluso la stagione agonistica: la coesione del gruppo. Nella foto, in cui è presente anche il centrocampista di proprietà della Fiorentina, partendo da sinistra si possono notare: Melegoni, Daniele Portanova (padre di Manolo), Vido, Kabashi, Satalino, Manolo Portanova e alcuni loro amici. Chi frequenta la città e ha respirato l’aria attorno alla squadra sa perfettamente che quelle di Bianco non sono frasi di circostanza. Non è detto che per ottenere dei buoni risultati sia sufficiente avere un gruppo di ragazzi disposti ad aiutarsi l’un l’altro nei momenti di difficoltà, ma è sicuramente un buon punto di partenza. Un punto sottolineato con orgoglio anche da Alessandro Nesta che ha sempre puntato molto sull’affiatamento tra i suoi ragazzi e li ha protetti nel momento del bisogno, com’è accaduto dopo la disfatta interna col Cosenza. Un crollo che aveva acceso la protesta dei tifosi e addensato grosse preoccupazioni sulle prospettive granata.

Proprio quella sera Bianco era squalificato e non aveva potuto dare una mano, tangibile, ai suoi compagni e per questo aveva sofferto ancora di più. Fino alle lacrime.

Quando Goretti ha confessato di aver risparmiato la ‘strigliata’ alla squadra in quell’occasione ‘perché rientrando negli spogliatoi ho visto uno dei nostri, che non aveva giocato, ma era lì che piangeva…’ il riferimento era proprio a lui. Questo la dice lunga sull’attaccamento che il classe 2002 ha sviluppato in pochi mesi con la piazza di Reggio e con tutto l’ambiente che lo circondava. Una sensibilità che gli fa onore e che in campo lascia spazio a una ferocia agonistica che abbiamo visto solo nei predestinati.

Adesso Bianco rientrerà alla Fiorentina che ne detiene il ‘cartellino’ e probabilmente farà parte della prima squadra. Una strada che potrebbe essere seguita anche dal ds Goretti che è nella ‘short list’ redatta dal direttore operativo Pradè per individuare il successore del direttore sportivo Burdisso. Com’è noto, prima di accettare eventualmente la proposta della Viola, il ds della Reggiana avrà un colloquio con i vertici e in particolare con il patron Amadei a cui è legato da uno stretto rapporto personale.

Goretti ha un contratto in essere con il club granata fino al giugno del 2025, ma conoscendo lo stile del numero uno di Immergas non sarà certo lui ad impedirgli di accettare un’opportunità di carriera.