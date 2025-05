Bianello, il gran giorno del popolo di Matilde

Oggi giornata clou del Corteo matildico, con un ricco programma di animazioni e spettacoli che culminerà alle 17 nella rappresentazione "Maggio 1111", rievocazione dello storico incontro tra Matilde di Canossa ed Enrico V avvenuto al Bianello più di 900 anni fa. Il tutto con auspici di una pace vera, la stessa simboleggiata da mille anni dalla Grancontessa. "L’emozione sta salendo, non vedo l’ora di scendere in arena – rivela la Matilde ’numero 58’ della storia del Corteo, l’attrice romana Valentina Corti – In questo momento storico indossare i panni di una donna che è stata, con una posizione di potenza, foriera di pace e diplomazia, mi riempie di orgoglio. Nel corso della mia carriera ho fatto esperienze varie, dal cinema al teatro, ma questa è inedita e rende tutto ancora più elettrizzante".

Al suo fianco, come Enrico V, ci sarà Giulio Forges Davanzati. "Ho visto le immagini della giornata conclusiva e credo abbia pochi eguali in Italia un’arena teatrale dal vivo con così tanti posti destinata ad una rievocazione storica. Con Valentina cercheremo di tenere insieme l’aspetto formale di una pace contrattata tra Chiesa e Impero con quello sostanziale di una tregua desiderata e sentita nel cuore dai due personaggi".

Diretti dal regista Valerio Di Benedetto, i due interpreti concluderanno una giornata che prenderà il via alle 9 con l’apertura del Grande Villaggio Medievale sui prati di Bianello. Oltre 30mila metri quadri di accampamenti con 36 compagnie storiche da tutta Italia, 87 banchi del mercatino medievale, più di 800 figuranti. Tra questi anche i bambini di Quattro Castella che alle 9.30 daranno vita al Corteo dei Fanciulli. Alle 11 la benedizione del Palio sul sagrato della chiesa prima della Santa messa in costume storico presieduta dal vescovo Giacomo Morandi. Il pomeriggio si animerà dalle ore 15.30 con Aspettando Matilde, spettacoli medievali in arena. Dopo la reinfeudazione, ci saranno i giochi in onore dell’imperatore: la Giostra delle Quattro torri e l’attesissimo Gioco del Ponte con le gualdane di Quattro Castella che si sfideranno nel "Gran passo d’Armi".

Alle 20 la sfilata per le vie del paese concluderà il Corteo con le taverne che resteranno comunque aperte per tutta la serata. Al Castello di Bianello, dalle 14 alle 19, ci saranno le visite guidate e alla mostra dedicata alla prima edizione del Corteo, quella del 1955. Nella chiesa c’è invece la mostra di ars canusina.