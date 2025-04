Bibbiano, assalto dei ladri al bar di strada Barco

Bibbiano (Reggio Emilia), 14 aprile 2025 – Nelle prime ore di oggi, verso le 4,30, i carabinieri sono intervenuti in un bar annesso alla stazione di servizio di strada Barco a Bibbiano, in seguito di una segnalazione giunta dal numero di emergenza 112. L’allarme era stato inoltrato da un istituto di vigilanza privata, allertato a sua volta dal sistema di sicurezza dell'esercizio commerciale, in cui doveva essere in corso una intrusione. Secondo una prima ricostruzione, ignoti ladri, dopo aver forzato il sistema di apertura automatica della serranda, si sono introdotti all'interno del locale, da dove risultano essere stati rubati il denaro del fondo cassa, ma anche stecche di sigarette, per un bottino dal valore ancora da quantificare. I carabinieri hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato. Si tratta di un tipo di furto ormai molto diffuso. Nelle ultime settimane sono state numerose le intrusioni in locali pubblici, in particolare bar e tabaccherie, proprio per portare via non solo il fondo cassa (solitamente poche centinaia di euro), ma soprattutto i Gratta e vinci e costose confezioni di sigarette e tabacchi vari. E spesso vengono lasciati evidenti danni alle strutture a causa dell’azione di scasso.