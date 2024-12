Bibbiano, cambio al vertice del Pd. Caminati è il nuovo segretario

Si è tenuta lunedì sera l’assemblea congressuale che ha portato all’elezione del nuovo segretario del Pd di Bibbiano, Daniele Caminati, in seguito alle dimissioni di Stefano Marazzi, attuale sindaco del Comune. Molte sono state le firme raccolte a sostegno della candidatura del neo-segretario, e organizzatore di Festival d’Enza, presente alla serata anche il Segretario provinciale Massimo Gazza e il garante Raffaele Leoni. "Si apre un nuovo percorso per questa segreteria, che non può prescindere dalla nostra storia politica recente. Il Partito Democratico di Bibbiano, per alcuni ‘il Partito di Bibbiano’, ha dimostrato grande forza e determinazione, ma soprattutto la consapevolezza di agire sempre a schiena dritta", ha detto Caminati. I propositi del nuovo segretario: "Dobbiamo dare nuova linfa al Pd e per farlo dobbiamo coinvolgere in primis le ragazze e i ragazzi, raccogliere nuove idee, metterci all’ascolto, comprendere il loro linguaggio, lasciandoli anche sbagliare, per poi fare tesoro degli errori e fare meglio, insieme, la volta successiva", questi i primi propositi del nuovo segretario dem di Bibbiano.