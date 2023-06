Bibbiano, cosa resta dell’inchiesta dopo l’assoluzione di Claudio Foti? Ancora tanto

Reggio Emilia, 8 giugno 2023 – Claudio Foti, psicoterapeuta di Torino, è stato assolto in Appello nell’inchiesta Angeli e Demoni che ha scandagliato il sistema degli affidi in Val d’Enza, provincia di Reggio Emilia.

Angeli e Demoni: lo psicoterapeuta Claudio Foti e il procuratore capo di Reggio Emilia Calogero Paci

In primo grado, invece, era stato condannato a 4 anni. Lui si dichiara soddisfatto: “Viene dimostrato che non sono un ladro di bambini”, spiega. Le famiglie che si sono viste togliere i bambini sono invece su tutte le furie. La procura assicura che il quadro accusatorio non è intaccato: ci sono ancora 17 imputati per i quali è in corso un primo grado.

Ma cosa resta davvero di un’inchiesta che ha sconvolto l’Italia e che è stata scelta come campo di battaglia per la campagna elettorale delle elezioni regionali del 2019? Ancora molto. I punti oscuri sono molteplici. E ce lo spiega Saverio Migliari, responsabile della redazione del Carlino di Reggio Emilia in questo video commento.