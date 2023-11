Bibbiano, finisce in carcere per truffe via internet

Bibbiano (Reggio Emilia), 14 novembre 2023 - Un uomo trentenne, abitante a Bibbiano, deve scontare una pena detentiva di quasi un anno e nove mesi per truffe via internet commesse tra le province di Reggio Emilia, Modena e Sassari. I carabinieri di Bibbiano lo avevano sorpreso nel marzo dello scorso anno in un campo nomadi del paese. Era accusato di furto aggravato in concorso di energia elettrica. Reato per il quale era stato arrestato. A suo carico anche truffe via internet, risalenti al 2019: fingendo l’interesse verso scarpe sportive in vendita su un sito internet, simulava l’accredito sul bancomat, ma con uno stratagemma riusciva a farsi accreditare del denaro sulle sue carte prepagate. Ieri mattina l’uomo è stato raggiunto dai carabinieri di Bibbiano per essere portato in carcere, dopo che il tribunale di sorveglianza di Trieste ha respinto la richiesta del condannato all’affidamento al servizio sociale, ai domiciliari e alla semilibertà. L’uomo, infatti, non era stato indagato per una sola truffa, ma anche per altri simili reati per i quali era stato denunciato quest’anno alle Procure di Modena e Sassari.