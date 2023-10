Bibbiano, imbratta la rotonda dove è morto il suo cane

Bibbiano (Reggio Emilia), 21 ottobre 2023 – Ha imbrattato con scritte varie la segnaletica verticale e i cordoli della rotatoria di Bibbiano, tra via Corradini, via Ariosto e via Venturi. Lo avrebbe fatto come “ripicca”, ritenendo quella rotonda pericolosa, nel punto in cui sarebbe morto il suo cane.

la rotonda imbrattata a Bibbiano

L’uomo è stato denunciato dai carabinieri di Bibbiano per deturpamento e imbrattamento di cose altrui. Si tratta di un uomo quarantenne abitante in paese. I fatti risalgono al 30 settembre. Il tecnico comunale si è rivolto alla locale caserma per sporgere denuncia contro ignoti. Le indagini, con la visione delle immagini delle telecamere della zona, hanno permesso di identificare il presunto autore dell’imbrattamento, avvenuto nella notte del 20 settembre, verso le quattro, usando una bomboletta spray. E mentre agiva, parlava con alcuni passanti, ai quali avrebbe spiegato le motivazioni del suo comportamento. I testimoni hanno riferito che l’uomo era apparso in stato di alterazione psico-fisica, e che avrebbe detto a sua volta di “avercela” con la rotatoria in quanto lì era morto il suo cane dal nome Shila. Al riguardo i carabinieri sottoponevano i testimoni ad apposita seduta di individuazione fotografica che consentiva agli operanti di identificare il presunto imbrattatore, a carico del quale è scattata la denuncia.