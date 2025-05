Bibbiano, la fronda. Assistenti sociali, firme contro l’Ordine

"Sei euro da un collega non li vogliamo": è la protesta espressa da un gruppo di assistenti sociali contro il proprio Ordine professionale di appartenenza. La "fronda" è nata all’interno del processo scaturito dall’inchiesta ‘Angeli e demoni’ e si è concretizzata in una raccolta di firme, supportata da una lettera, che sarà inviata all’Ordine nazionale e a quello regionale degli assistenti sociali.

L’iniziativa ha preso avvio perché diversi operatori dei servizi non hanno condiviso né le tesi e le richieste di risarcimento avanzate durante la discussione dall’avvocato Francesca Grusovin, che rappresenta il consiglio nazionale dell’Ordine costituito parte civile, né la condotta tenuta dalla loro istituzione di autogoverno. La petizione è stata pubblicata sulla pagina facebook ‘Bibbiano omissione di soccorso’. Questo profilo social si presenta in recente post come "una sorta di ong" che vuole aiutare gli imputati. Un tempo i servizi sociali Val d’Enza erano "riconosciuti apprezzati da molti", ma poi ci fu un voltafaccia: "Quando furono accusati delle peggiori cose, processati e condannati dal tribunale mediatico e da una certa politica, nessuno andò in loro soccorso. Abbandonati, licenziati in tronco, offesi, messi sul lastrico, lasciati soli ad annegare senza che nessuno arrivasse a soccorrerli, neppure l’Ordine nazionale".

LA PETIZIONE

Gli assistenti sociali in rivolta mettono nero su bianco: "Ci dissociamo e contestiamo le parole dell’avvocato Grusovin". Il legale aveva avanzato in aula una particolare richiesta di danni agli imputati, definita "simbolica": 6 euro da pagare per ognuno degli iscritti all’Ordine. "Al di là del lato economico, il danno di immagine non può neppure essere quantificato - aveva premesso Grusovin -. È immenso". Si era poi soffermata sulla risonanza mediatica "non dovuta alla volontà delle parti civili o della Procura - aveva puntualizzato -. È stata invece la gravità dei fatti contestati a causare la vasta eco che ha poi arrecato il grave danno agli assistenti sociali. Le strumentalizzazioni ci saranno anche state dal punto di vista politico, ma solo per la gravità dei fatti attribuiti alle persone cui le famiglie si affidavano". Interpellata dal Carlino, l’avvocato aveva poi tenuto a rimarcare come il lavoro "venga generalmente svolto con sacrificio e professionalità da ogni singolo assistente sociale". I promotori della petizione esprimono solidarietà agli imputati: "Come iscritti all’albo e come assistenti sociali le parole del legale ci risuonano assurde e colpevolizzanti nei confronti di colleghi che sostengono da anni un processo lungo e complesso e che, a oggi, sono ancora da considerarsi innocenti". E sostengono: "Riteniamo che il danno di immagine alla professione sia principalmente da imputare alle false notizie emerse nelle prime fasi del processo e all’utilizzo di intercettazioni e atti di indagine pubblicati sui giornali, alcuni addirittura quando le indagini erano ancora in corso e non in possesso degli indagati".

Parlano anche di "mancanza di una narrazione realistica dei fatti, scarsa informazione su quanto emerso nel dibattimento e - criticando l’istituzione - totale assenza di una visione alternativa da parte di organi competenti in merito, quale l’Ordine appunto. Riteniamo gravi e fuori luogo le parole pronunciate dall’avvocato Grusovin e pubblicate sui giornali e pertanto necessarie precisazioni da parte dell’Ordine, che tutelino veramente la professione e gli iscritti". Concludono: "No, i 6 euro di risarcimento non li vogliamo, ma vorremmo maggiore presenza dell’Ordine nel processo, nella sua narrazione e nel confronto con gli iscritti in merito".