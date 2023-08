Bibbiano (Reggio Emilia), ladra seriale finisce in carcere: era l’incubo degli anziani

Bibbiano (Reggio Emilia), 20 agosto 2023 – Specializzata in furti con destrezza (dall’abbraccio galeotto per sfilare portafogli fino alle visite a domicilio per arraffare ori e preziosi), una donna di 52 anni, attualmente residente a Bibbiano, è finita in carcere per espiare una condanna residua di quattro anni, quattro mesi e dodici giorni di reclusione per una serie di furti avvenuti tra il 2006 e il 2012 nelle province di Modena, Verona, Reggio, Parma. E in due casi il furto si era trasformato in rapina impropria. E poi condanne per false dichiarazioni, fino all’inosservanza di un provvedimento di sorveglianza speciale.

Attualmente la donna si trovava a beneficiare della misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, che gli è stato revocato e sostituito da un provvedimento di trasferimento in carcere per espiare la pena detentiva, che dovrebbe concludersi nel dicembre del 2027. Tra i reati più gravi addebitati alla donna figura quello avvenuto nel 2006 a Montecchio, ai danni di una pensionata, portandole via tutti gli oggetti d’oro dalla cassaforte, reagendo con violenza quando la vittima aveva cercato di fermarla. E poi furti con destrezza con le tecnica dell’abbraccio o con vari pretesti adottati per entrare nelle abitazioni altrui. Il provvedimento di arresto è stato eseguito dai carabinieri di Bibbiano.