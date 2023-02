Bibbiano, le foto scattate dal cielo Il confronto tra oggi e il 1978

Un confronto con le immagini fornite da Valterio Ferrari che ebbe la bellissima idea nel 1978 di sorvolare Bibbiano e da lì scattare bellissime foto in bianco e nero. Servivano immagini riprese nella esatta posizione ed angolazione ed ecco entrare in scena Villi Bernaroli, 50 anni, informatico con la passione del volo in … drone. "Il mio drone è un ’DJJ Mini 2’. Le immagini che vedete sono riferite a circa 100 metri di quota. Ho con piacere raccolto la sfida e dopo aver visionato le immagini e studiato la rotta mi sono buttato nell’impresa".

Ecco quindi le due immagini del centro di Bibbiano riprese in due angolazioni diverse, una da nord verso sud stando nell’asse longitudinale alla via Venturi, l’altra da est verso ovest lungo l’asse longitudinale di via Fratelli Corradini. Si possono vedere le importanti e stravolgenti modifiche urbanistiche di questi 45 anni e la sensibilissima riduzione delle piante arboree.

Giangiacomo Papotti