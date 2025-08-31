Bibbiano, legali contro Pd: "Un’altra deriva mediatica"

"Abbiamo denunciato con forza le distorsioni del processo mediatico e le strumentalizzazioni politiche che hanno accompagnato le indagini sul caso Bibbiano. Con la stessa fermezza riteniamo inopportuno che, a processo ancora in corso, per di più in attesa del deposito delle motivazioni, si riproponga la stessa deriva mediatica, sempre per fini politici. La giustizia, bendata o meno che sia, merita rispetto, soprattutto meritano rispetto le tre giudici che in questo momento sono impegnate nel gravoso compito della stesura della motivazione".

Lo scrivono in una nota congiunta gli avvocati Matteo Marchesini Matteo, Oliviero Mazza, Rossella Ognibene e GIovanni Tarquini, difensori di alcuni imputati nel processo ’Angeli e Demoni’ sugli affidi in Val d’Enza.

Il chiaro riferimento è al libro di un altro avvocato difensore del processo, Luca Bauccio – ’La Giustizia non è una dea bendata. Contro l’inganno di Bibbiano’ – presentato anche giovedì sera alla festa dell’Unità con il segretario del Pd di Bibbiano Daniele Caminati e l’onorevole dem Andrea Rossi.

In prima fila c’erano amministratori pubblici del paese della Val d’Enza e volontari in maglietta rossa, accanto al segretario provinciale del Pd Massimo Gazza; presenti anche il sindaco Marco Massari, l’assessore regionale Alessio Mammi e Giammaria Manghi, in forza nell’istituzione bolognese.

"Ora gli enti costituiti parte civile, a partire da Regione e Unione Val d’Enza, dovranno per forza fare una riflessione, anche se va considerato che a loro oggi è stato riconosciuto un risarcimento. Sono comunque argomenti che non si possono declinare in bianco e nero", ha detto Rossi nell’occasione.

Così, i quattro legali incalzano nella loro nota riprendendo proprio questa tematica: "Se il Partito Democratico vuole parlare di Bibbiano e ritiene che il caso giudiziario sia stato un inganno, agisca di conseguenza e promuova la revoca di tutte le costituzioni di parte civile degli enti dallo stesso governati. Sarebbe l’unico modo serio di dimostrare solidarietà a quelli che sono tutt’ora imputati".