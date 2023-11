Bibbiano, per protesta imbratta muri di Cgil e Credem

Bibbiano (Reggio Emilia), 01 novembre 2023 – Con una bomboletta di spray ha imbrattato le pareti esterne della Cgil di via Rosemberg e quella del Credem di via Roma, a Bibbiano. Ma le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso la scena e i carabinieri hanno avuto possibilità di incanalare le indagini su una pista ben precisa, che ha portato a un ragazzo di 22 anni, abitante in paese, denunciato per deturpamento e imbrattamento di cose altrui. Era accaduto il 18 ottobre. Nella notte qualcuno aveva scritto “morti di fame” davanti alle sedi del sindacato e dell’istituto di credito, con spray nero. Già nei giorni precedenti nelle due sedi si era presentato un giovane, che lamentava il mancato aumento dell’assegno di disoccupazione che percepisce, manifestando disappunto al sindacato e pure alla banca di cui è correntista. Durante il blitz, il giovane si è coperto il volto, ma il confronto con l’aspetto fisico e gli indumenti indossati hanno portato al 22enne. Elementi che hanno permesso di arrivare alla denuncia del giovane alla magistratura reggiana.