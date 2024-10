Bibbiano San Polo-Castellana, sfida per la vetta

Numerosi cambi di campo per scongiurare l’incognita del maltempo. In Eccellenza punta alla quarta vittoria di fila la Vianese (12), quinta della classe, che riceve alle 14,30 in casa il Borgo San Donnino (17); si gioca alle 18 a Fiorano, invece, il match dell’Arcetana (6) del bomber Dante Messori (foto), che prova ad uscire dalla zona playout contro il Salsomaggiore (15). Si gioca alle 14,30, ma al campo "B" del "Ballotta", il match tra Fidentina (9) e Sporting Scandiano (4). Il Brescello Piccardo (10) è di scena sul campo dell’Agazzanese (13). In Promozione nel girone A la capolista Bibbiano San Polo (16), in campo al "Bedogni" nella sfida al vertice con la Castellana Fontana (16); alle 14,30, ma a Langhirano, Carignano (9) e Bagnolese (6), mentre alla stessa ora il Masone (9) riceve il Luzzara (7). Un tris di reggiane, invece, posticipa: alle 17,30 alla Canalina si gioca Vezzano (10)-Fornovo Medesano (13), alle 17,45 a Sorbolo, Boretto (8)-Bobbiese (12); alle 18,30 a Langhirano Montecchio (11)-Carpaneto Chero (5). Nel girone B programma originale ad eccezione di Colombaro (4)-Casalgrande (13), alle 14,30 a Villalunga; Sammartinese (9)-Monteombraro (6), La Pieve (12)-Baiso Secchia (8), Camposanto (6)-Castellarano (10) e Sanmichelese (16)-Campagnola (10). In Prima categoria nel girone B Marzolara (9)-Atletico Bibbiano Canossa (8) e alle 19 a Salvarano, Quattro Castella(10)-Juventus Club (10). Nel girone C alle 14,30 Guastalla (10)-Virtus Correggio (9), Povigliese (8)-Boca Barco (7), Daino (4)-Campeginese (2), FalkGalileo (10)-Rubierese (8). Alle 17,30 al Valli si sfidano Virtus Libertas (11)-Campogalliano (10) e alle 18 a Formigine, Corlo (8)-Progetto Montagna (1). In Seconda nel girone D, Reggio Calcio (3)-San Faustino (4), V.Bagnolo (2)-Reggiolo (8), Sant’Ilario (10)-Viadana (10), Santos (3)-Fc 70 (1), Rubiera (7)-Saxum (5) e San Prospero Correggio (11)-Calerno (7); nell’E, Borzanese (12)-Boiardo (7), Cerredolese (2)-Eagles (0), Montecavolo (3)-Consolata (2), Real Casina (5)-Roteglia (6) e United Albinea (13)-Carpineti (12); alle 16,15 a Chiozza, Fellegara (13)-Casalgrandese (9). Rinviata la Terza.