Bibbiano (Reggio Emilia), 1 agosto 2019 - Una condivisione bipartisan sulla necessità di tutelare il nome di Bibbiano, finito alla ribalta nazionale per l’inchiesta ‘Angeli e demoni’. È emersa dal consiglio comunale di martedì sera, con la votazione all’unanimità da parte della maggioranza e dell’opposizione, di un ordine del giorno, davanti a circa duecento cittadini riuniti nel teatro Metropolis, presidiato da un corposo dispiegamento di agenti della polizia di Stato e carabinieri. Applaudito soprattutto l’articolato discorso dell’assessore al Bilancio Emillo Catellani.

Leggi anche Il sindaco: "Incarichi regolari, seguivo le norme"

«Trovo legittimo - ha detto - che le famiglie che ritengono di aver subito un’ingiustizia facciano sentire con forza le loro voci». Ma Catellani si sofferma soprattutto sulla «vita stravolta del paese»: dai «violenti attacchi politici», ai servizi giornalistici «di chi cerca il sensazionalismo», fino alle «minacce rivolte al sindaco, agli operatori del Comune e dell’Unione», per poi passare «ai cantanti distratti che dal pulpito della loro popolarità pretendono di fare lezioni» e alle «incursioni squadriste nel paese», con i seguaci di Giorgia Meloni «accampati sul monumento alla Liberazione». Catellani vuole allontanare il sospetto di un’autodifesa politica: «Abbiamo l’assoluta consapevolezza della gravità dei fatti oggetto d’indagine. Non c’è l’intenzione di banalizzarli». Ma rigetta anche «l’escalation che ha equiparato Bibbiano al paese degli orrori, abitato da mostri, torturatori, rapitori di bambini e da chi vuole distruggere la famiglia tradizionale».

Leggi anche Bibbiano, l’ultimo giallo. Spuntano affidi 'fantasma' - Quattro bimbi restituiti alle famiglie naturali

Attacca la Regione Piemonte nella sua sede è stato appeso lo striscione ‘Verità per Bibbiano’, «in riferimento alla vicenda Regeni. Ma noi - tuona Catellani - non siamo un paese omertoso. Vogliamo la verità e nei tempi più rapidi possibili. E la verità processuale, qualunque essa sia, è quella che noi accetteremo». Annuncia «un primo stanziamento consistente per le spese legali, per tutelare il Comune». Sul sindaco Andrea Carletti, dice di «sentirsi di affermare che ha sempre operato nel rispetto delle persone». L’assessore Matteo Curti lancia una proposta provocatoria: «Se Laura Pausini vuole venire qui a fare un concerto per aiutare i bambini, la accogliamo...».

La minoranza incassa il ringraziamento del capogruppo del Pd Alberto Carretti: «Avete dimostrato davvero - afferma - di occuparvi del bene comune». Ma a ruota arriva qualche distinguo: «Ora stiamo degenerando: così sembra che siamo il Mulino Bianco», dice dalla minoranza Valterio Ferrari. Mentre il capogruppo dell’opposizione, Massimiliano Melloni, da noi interpellato, dice che «Carletti, per l’idea che ci eravamo fatti, è un amministratore capace. Ma ora l’inchiesta ha insinuato qualche dubbio». Una fiducia politica in Carletti che l’inchiesta ha mantenuto di fatto inalterata: «Finché non si dimetterà lui noi lo aspettiamo», ci dice Catellani insieme al vicesindaco Paola Tognoni. E se arrivasse il rinvio a giudizio? «Si vedrà».