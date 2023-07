BIBBIANO, Unione Val d'Enza chiede proroga TM e nuovi finanziamenti, ma deve restituire se non centralizza almeno due funzioni

BIBBIANO

Finanziamenti per la riorganizzazione, l’Unione Val d’Enza chiede alla Regione una proroga del servizio di Temporary Manager per tutto il 2023 e nuovi sostanziosi contributi, ma dovrà restituire il denaro se entro fine anno non centralizzerà almeno due nuove funzioni scelte tra lo Sportello unico telematico per le attività produttive; i Servizi educativi; ed i Tributi. Lo si legge in una determina a firma di Elisa Mori, capo del Settore affari generali e finanziari. La Regione ha concesso un contributo complessivo di 86mila euro (36mila per l’annualità 2021 e 50mila per il 2022), a cui ora se ne aggiungeranno 35mila. Nel caso gli otto sindaci non si mettessero d’accordo su cosa traslocare dai loro Municipi e delegare all’Unione, è pronto il "piano B": a bilancio sono già accantonate risorse qualora fosse necessario restituire i 121mila euro. Nell’atto si legge che "nel caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo di conferimento di due funzioni aggiuntive… anche al termine del 2023, la Regione provvederà alla revoca del contributo aggiuntivo … sulla base delle attività non svolte dall’Unione".

f.c.