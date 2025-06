Bibbiano/San Polo e Sporting Scandiano: nuovi innesti e conferme in squadra

Terzo innesto in pochi giorni per il Bibbiano/San Polo, che inserisce in rosa un giovane centrocampista: è il classe 2005 Daniel Candeloro (nella foto a sinistra, in alto). Ha fatto la Primavera con Reggiana e Fiorenzuola, e poi l’Eccellenza con la Correggese e la Promozione con la Riese. A Bibbiano ritrova mister Giuseppe Nazzani, già con lui a Rio in rossonero.

Si concretizza un ritorno tra i pali del Baiso/Secchia: riecco il portiere Gianluca Brevini, classe 2002 che ha giocato nel Castellarano per un anno ora rientra in gialloblù.

Un nuovo volto e una riconferma in casa Sporting Scandiano: ecco l’inserimento in rosa di Luigi Solla. Si tratta di un centrocampista classe 2000 che nell’ultima stagione ha raggiunto la finale playoff di Promozione con la Sanmichelese. Per lui si citano anche il settore giovanile nel Sassuolo fino alla Primavera, poi la D con la Sammaurese, il Castelvetro in Eccellenza e il Castellarano in Promozione. Rimane in rossoblù, invece, Alessandro Romani.

Parliamo di un difensore del 2005 cresciuto nel settore giovanile proprio dello Sporting, senza dimenticare i trascorsi alla Reggiana e al Carpi. Per lui si conta anche un’esperienza in Promozione con lo United Carpi. In Prima categoria riconferma nello staff tecnico del Daino Santa Croce: resta Simone Siligardi (nella foto a destra, ex tra le altre di Folgore Rubiera e Bagnolese), nel segno della continuità dopo l’ultima stagione.

Il Daino ha chiuso l’ultimo campionato di Prima con 37 punti al nono posto, e con la permanenza di Siligardi si punta a un miglioramento, magari a ridosso della zona playoff.

