Bibbiano/San Polo in Eccellenza. La Correggese ingaggia Vernia

Il Bibbiano/San Polo, che ha perso i playoff di Promozione con l’Arcetana, è praticamente certo del ripescaggio in Eccellenza: alla fine, quindi, le tre grandi protagoniste del girone B dell’ultima Promozione con grandissima probabilità si troveranno tutte in Eccellenza.

Vianese, Bibbiano e Arcetana, infatti, hanno dato via ad un "triello" appassionante in vetta nella stagione appena conclusa: la Vianese ha vinto il campionato e ha ottenuto il salto in Eccellenza, l’Arcetana verrà ripescata dopo aver battuto proprio il Bibbiano nella finale playoff, e la squadra di Bibbiano ora ha la quasi certezza di passare al piano superiore (la situazione del Real Formigine, che potrebbe non iscriversi, ha aperto questo portone).

Passiamo al mercato dilettantistico. In Eccellenza il Fabbrico ha confermato Nicola Aldrovandi, difensore del 1999, e ha preso un altro difensore, ovvero Andrea Galeotti, classe 2002. Altro colpo per la Correggese col forte centrocampista Alan Vernia: classe 1991, ha appena vinto l’Eccellenza col Cittadella Vis Modena (ex Bagnolese).

Scatenata la Promozione. Novità in casa Luzzara: ritorna la giovane punta del 2005 Nicolò Allegretti, che era al Suzzara. Il Masone ha ufficializzato James Sekyere, centrocampista del ’93 ex Arcetana, e Lorenzo Marino, punta del 2004 sempre proveniente da Arceto. Il Baiso/Secchia ha confermato Gianluca Abbati, centrocampista del 2004.. Il Montecchio si sta muovendo ed è vicino a Daniele Rieti, difensore dell’89’ della Fidentina, e a Lorenzo Marmiroli, centrocampista del ’94 dalla Vianese. Il Vezzano ha annunciato l’innesto di Fabio Fontanesi, attaccante del 1996 ex Casalgrande, oltre che Damiano Sorbi, centrocampista del 2004 ex Atletic Progetto Montagna.

In Prima aria nuova anche nella Povigliese, con mister Stefano Dallasta che potrà contare su Federico Mori, terzino sinistro del 2002 ex Bibbiano/San Polo, Lentigione e anche Reggiana primavera. Innesto per il Quattro Castella che potrà schierare in attacco l’esperta punta del 1989 Luigi Gualtieri, in uscita dal Luzzara. Tris per la Rubierese: ecco Nicolò Vena, terzino del 2001 ex Virtus Libertas, Collins Viviani, centrocampista del ’98 ex Sammartinese, e Walter Remigini, punta molto prolifica del ’96 ex Virtus Libertas.

In Terza categoria il Felina ha riportato a casa Nicholas Goldoni, attaccante del 2001 che ha passato la seconda parte dell’ultima stagione al Vetto. Preso anche Alessandro Gaccioli, centrocampista del 1998 reduce dall’esperienza con gli Amici di Davide di Ligonchio sempre in Terza. Confermato il difensore del 1999 Matteo Favali.