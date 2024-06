Bibbiano/San Polo, sfuma il ripescaggio

Ufficializzati gli organici dei prossimi campionati nei dilettanti, con alcune società che dopo grandi cammini nelle coppe o nei playoff aspettavano i verdetti nero su bianco: Arcetana e Sporting Scandiano ripescate in Eccellenza. Niente da fare per il Bibbiano/San Polo che sperava nel salto: farà la Promozione, così come anche il Masone che può esultare. Ufficiale la Prima categoria per Campeginese e Atletico Bibbiano Canossa. Giocherà in Seconda il Puianello. Mercato giocatori. C’è un’altra conferma in casa Lentigione: rimane il difensore Valerio Nava, 30enne che prevalentemente gioca da terzino destro. Per lui spiccano ben 16 presenze in Serie B e 160 in Serie C (per citarne alcune tra le più prestigiose, ha giocato con Spal, Catania e Juve Stabia). In Eccellenza colpo del Rolo, molto interessante: dall’Atletic Cdr Mutina arriva Hamza Nadiri, classe 1997 che sa essere pericoloso con una buona duttilità offensiva. Il Bibbiano/San Polo, in Promozione, conferma il forte esterno d’attacco Nicolò Cilloni, classe 1999. Bella notizia alla Riese: rimane in rossonero il capitano Alessandro Borghi (foto), centrocampista classe 1991. Una raro rapporto di fedeltà: sarà addirittura la stagione numero 14 per Borghi alla Riese. Il Baiso/Secchia ha pescato proprio dalla Riese: ecco Federico Cristiani, centrocampista del ’99 che ricordiamo anche all’Arcetana. Il Reggiolo, che ripartirà dalla Seconda categoria, ha preso per l’attacco Elia Albertini, interessante classe 2003 ex giovanili del Mantova che ha giocato ultimamente a Curtatone. Nuovo movimento in entrata per la Virtus Bagnolo: ecco Davide Pagliani, centrocampista del 1994; si tratta di un ritorno, e ha giocato nell’ultimo triennio allo Sporting Cavriago e alla Reggio Calcio. In Terza il Felina ha annunciato come nuovo allenatore Francesco Benazzi.

g.m.