Bibbiano/S.Polo-Arcetana. Spareggio per sognare

Finalissime play-off (ore 16.30) per otto formazioni reggiane fra cui un sestetto sogna di prolungare la stagione. Dopo due settimane di stop dalla fine del campionato, per l’Eccellenza torna in scena la Correggese di mister Gallicchio che deve battere con qualsiasi punteggio le Terre di Castelli sul sintetico di Castelvetro, mentre i modenesi di Domizzi possono giocare per due risultati su tre grazie agli scontri diretti a favore.

In palio il visto per il primo turno degli spareggi nazionali con gare di andata e ritorno dove è già planata la nobile decaduta Giulianova, argento del campionato abruzzese.

Fari puntati sul Comunale di San Polo d’Enza per il super match Bibbiano/San Polo-Arcetana che mette in palio il probabile salto in Eccellenza: la vincente accederà al terzo turno contro una delle trionfatrici delle finali degli altri gironi di Promozione. Due assenze in mediana per i matildici di Tedeschi privi dello squalificato Riccardi e dell’infortunato Bassissi, mentre nei biancoverdi non ci saranno il guardiano Cammarota e il difensore Pozzi.

I locali possono sfangarla pure col pari grazie al secondo posto, anche se gli ospiti di mister Paganelli si sono aggiudicati i due confronti stagionali sempre con lo score di 1-0.

In Prima categoria tiene banco il derby Masone-Guastalla che promette gol e spettacolo a cui entrambe le contendenti arrivano al completo. Galvanizzato dal poker casalingo calato in semifinale sul Maranello, il Casalgrande del tecnico Simone Siligardi ha un solo risultato sul sintetico dello Smile e l’obiettivo di vendicare il sorpasso all’ultima giornata da parte dei formiginesi che hanno sfilato l’argento quasi sempre detenuto dai reggiani nel corso della stagione. Formazione quasi al completo, grazie ai rientri da squalifica dei difensori Morselli e Ravazzini; out il lungodegente guardiano Taglini che ha chiuso la stagione, mentre è in dubbio il centrocampista Gazzani.

Ultimo impegno stagionale per Atletico Bibbiano Canossa e Campeginese che, vinti i rispettivi play-off di girone, affrontano la finale regionale su campi neutri da cui stilare una graduatoria di ripescaggio fra tutte le 7 vincenti degli altrettanti spareggi in agenda, sulla base dei piazzamenti e dei punti raccolti in campionato. Per i matildici del coach Unni incrocio con i modenesi del Fox Junior Serramazzoni con l’unica defezione del mediano Artoni squalificato. Diversi grattacapi invece per la Campeginese che sul neutro di Castelfranco incrocia i bolognesi del Murri, club di San Lazzaro di Savena, senza il difensore Marco Tondelli squalificato, il fantasista Capra out da alcuni match causa stiramento e l’indisponibile Iotti.

Il menu.

Eccellenza. Play-off (finale): Terre di Castelli-Correggese.

Promozione. Play-off (finale). Girone B: Bibbiano/San Polo-Arcetana.

Prima categoria. Play-off (finale). Girone C: Masone-Guastalla. Girone D: Smile-Casalgrande.

Seconda categoria. Terzo e ultimo turno play-off regionali: Campeginese-Murri sul sintetico di Castelfranco; Fox Junior Serramazzoni-Atletico Bibbiano Canossa sul sintetico di Bomporto. In caso di parità previsti i supplementari e, perdurando il segno "X", esulteranno le squadre di casa meglio classificate, mentre solo nelle finali di Seconda categoria sono previsti eventualmente i calci di rigore.