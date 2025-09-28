"Biblioteca pronta a dicembre"

Per completare l’intervento di ristrutturazione dell’ex caserma dei carabinieri, destinata a diventare la nuova biblioteca e Casa della cultura, mancano ancora le opere dell’area esterna, come il nuovo cancello di ingresso, i percorsi pedonali e carrabili, una piccola arena per eventi all’aperto e un minimo di sistemazione dell’area verde. Opere che rientrano già nei finanziamenti previsti, oltre all’acquisto di parte arredi, già finanziati. Lo precisano dal municipio di Correggio in merito al progetto dell’edificio acquisito dall’ente pubblico locale grazie alla generosa donazione dei coniugi Bertani.

Nel corso dell’ultimo consiglio comunale, dalla risposta a un’interrogazione presentata dalle opposizioni, è emerso come le opere eseguite siano già coperte da risorse economiche. Ma non in modo totale, visto che al momento dalle casse comunali dovrebbero essere spese alcune decine di migliaia di euro per far fronte a tutti i costi previsti, in particolare per la sistemazione dell’area esterna. Da qui è emersa la proposta di nuove eventuali donazioni, proprio per evitare degli esborsi economici dal bilancio comunale. E proprio per questo potrebbero essere utili ulteriori contributi di soggetti privati, per arrivare a una "donazione completa" della nuova struttura che sarà messa a disposizione di tutta la comunità.

"In dettaglio – aggiungono dal municipio correggese – le somme messe a disposizione ad oggi derivano per 360 mila euro da donazioni di privati, 445 mila euro da avanzi di amministrazione degli anni 2023 e 2024 e altre risorse a bilancio, per 80 mila euro da un contributo ottenuto dalla Regione per l’allestimento di arredi e attrezzature tecnologiche".

Dalla donazione dei coniugi Bertani e da contributi messi a disposizione da aziende e soggetti privati (alcuni donatori hanno inoltre chiesto di restare nell’anonimato) risultano essere stati elargiti circa quattro milioni di euro per l’operazione legata all’ex caserma, da trasformare appunto nella nuova biblioteca di Correggio, "un nuovo spazio pubblico, moderno, inclusivo, di incontro, confronto e crescita culturale".

Dal municipio, inoltre, confermano l’anticipazione del Carlino: ovvero di inaugurare la biblioteca il prossimo mese di dicembre, al termine delle operazioni di trasloco di materiali e attrezzature dall’attuale sede alla nuova Casa della cultura.

