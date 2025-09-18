Biblioteca Santa Croce. Valorizzare la memoria

La biblioteca Santa Croce, a Villa Cougnet, diventa punto di riferimento per la storia orale. È stata infatti stipulata una convenzione tra il Sistema bibliotecario reggiano e Aiso (Associazione Italiana di Storia Orale) per valorizzare la memoria del territorio. La convenzione ha come obiettivo la realizzazione di progetti e attività sulla memoria del territorio e la valorizzazione del patrimonio culturale, mettendo insieme competenze e risorse per rafforzare la ricerca e la didattica sulla storia orale e sulla valorizzazione dei patrimoni culturali. La convenzione – di durata triennale e rinnovabile – è stata presentata ieri sera alla biblioteca Santa Croce, in occasione dell’incontro pubblico ’Libri che diventano interviste’.

Presenti, oltre ad Alessandra Ferretti (responsabile della Biblioteca Santa Croce), Marco Mietto (assessore a Cultura e Giovani), Nando Rinaldi (Dirigente del Servizio Cultura Intercultura, Giovani e Università) e Alberto Ferraboschi (responsabile Sistema Bibliotecario).

Costituita nel 2006 e affiliata all’International Oral History Association, Aiso opera senza fini di lucro per promuovere la conoscenza, la pratica e l’uso critico delle fonti orali nella ricerca storica e nelle discipline affini, favorendo il dialogo tra studiosi, enti, istituti e associazioni. "L’accordo tra l’Assessorato alla Cultura e Aiso – ha detto Marco Mietto – valorizza le conoscenze e le esperienze nate nei nostri territori e consente di investire in strumenti culturali che aiutano a comprendere il presente a partire dalle storie e dalle voci delle persone. Le biblioteche saranno la sede principale di questa iniziativa, perché non sono solo luoghi di lettura, ma spazi vivi di incontro e riflessione. Credo molto che offrire ai cittadini, soprattutto ai più giovani, esperienze dirette sulla memoria del territorio aiuti a comprendere meglio il passato e a costruire un presente più consapevole".

Stella Bonfrisco