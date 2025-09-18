Il papà di un extraterrestre

Matteo Naccari
Il papà di un extraterrestre
ReggioEmilia
CronacaBiblioteca Santa Croce. Valorizzare la memoria
18 set 2025
STELLA BONFRISCO
Cronaca
Biblioteca Santa Croce. Valorizzare la memoria

Stipulata una convenzione tra il Sistema reggiano e Aiso per la realizzazione di progetti e attività.

Presenti, oltre ad Alessandra Ferretti (in seconda fila), l’assessore alla cultura Marco Mietto, Nando Rinaldi. e Alberto Ferraboschi

La biblioteca Santa Croce, a Villa Cougnet, diventa punto di riferimento per la storia orale. È stata infatti stipulata una convenzione tra il Sistema bibliotecario reggiano e Aiso (Associazione Italiana di Storia Orale) per valorizzare la memoria del territorio. La convenzione ha come obiettivo la realizzazione di progetti e attività sulla memoria del territorio e la valorizzazione del patrimonio culturale, mettendo insieme competenze e risorse per rafforzare la ricerca e la didattica sulla storia orale e sulla valorizzazione dei patrimoni culturali. La convenzione – di durata triennale e rinnovabile – è stata presentata ieri sera alla biblioteca Santa Croce, in occasione dell’incontro pubblico ’Libri che diventano interviste’.

Presenti, oltre ad Alessandra Ferretti (responsabile della Biblioteca Santa Croce), Marco Mietto (assessore a Cultura e Giovani), Nando Rinaldi (Dirigente del Servizio Cultura Intercultura, Giovani e Università) e Alberto Ferraboschi (responsabile Sistema Bibliotecario).

Costituita nel 2006 e affiliata all’International Oral History Association, Aiso opera senza fini di lucro per promuovere la conoscenza, la pratica e l’uso critico delle fonti orali nella ricerca storica e nelle discipline affini, favorendo il dialogo tra studiosi, enti, istituti e associazioni. "L’accordo tra l’Assessorato alla Cultura e Aiso – ha detto Marco Mietto – valorizza le conoscenze e le esperienze nate nei nostri territori e consente di investire in strumenti culturali che aiutano a comprendere il presente a partire dalle storie e dalle voci delle persone. Le biblioteche saranno la sede principale di questa iniziativa, perché non sono solo luoghi di lettura, ma spazi vivi di incontro e riflessione. Credo molto che offrire ai cittadini, soprattutto ai più giovani, esperienze dirette sulla memoria del territorio aiuti a comprendere meglio il passato e a costruire un presente più consapevole".

Stella Bonfrisco

