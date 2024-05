Biblioteche Capitolare e Teologica. Ecco le aperture straordinarie

Dall’11 al 19 maggio 2024 si svolgono in tutta Italia le Giornate di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico promosse dalla Cei (Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto). In particolare, quest’anno si ricordano i 40 anni dal Concordato con l’iniziativa: “XL Concordato, 40 anni di intese e progetti per la promozione dei beni culturali ecclesiastici”. La revisione del Concordato e l’introduzione dell’8xmille alla Chiesa cattolica hanno offerto la base per una rinnovata collaborazione e la costruzione di intese, accordi e servizi di promozione della cultura al servizio del Paese. In tutta Italia le biblioteche, musei e archivi ecclesiastici organizzano attività in queste giornate. https://beweb.chiesacattolica.it/giornate-di-valorizzazione/ Nella Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla, la Biblioteca Capitolare e la Biblioteca Teologica Città di Reggio organizzano un’apertura straordinaria sabato 11 maggio dalle 9 alle 13. Previste visite guidate alla Biblioteca Capitolare alle 10 (necessaria iscrizione: biblioteca@diocesi.it) e alla Biblioteca Teologica Città di Reggio alle 10 e alle 11 (non serve iscriversi). L’obiettivo è di far conoscere queste due realtà culturali con il loro patrimonio e i loro servizi.