Bici e benessere: incontro in Croce Verde

Una serata presso la sede Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto, che ha richiamato numerose persone, tema in linea con l’atteso evento del Giro rosa: "Benessere in bicicletta". L’incontro che ha visto protagonisti il dottor Danilo Manari, cardiologo e medico dello sport, medico per società sportive di Serie A e della Liga spagnola, e il dottor Gianni Zobbi, Direttore della Medicina dello sport e della prevenzione cardiovascolare dell’Ausl di Reggio Emili, due eccellenze della sanità con forti radici in montagna. Manari ha raccontato l’esperienza come medico a servizio di tanti sportivi professionisti, ricordando in particolare la sua lunga esperienza con Marco Pantani, non sempre facile in quanto il "pirata" purtroppo nella sua carriera ha subito infortuni piuttosto seri.

"Mi fa sempre piacere parlare di questi temi a Castelnovo e in montagna – ha spiegato Manari – perché queste sono le mie terre, le ho percorse in bici da corsa o in mountain bike su tutte le strade, è stata una serata davvero bella". "Abbiamo parlato dell’attività fisica come farmaco in grado di curare numerose patologie, per poi passare nello specifico al ciclismo visto sotto questa luce: un’occasione per conoscere l’attività fisica e lo sport con uno sguardo a 360°" ha aggiunto il dottor Zobbi.

s.b.