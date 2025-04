Bici elettrica ritrovata dalla polizia in centro. Era stata rubata a Fano

Ritrovata a Reggio una bici elettrica rubata a Fano. È stata infatti la chiamata di un cittadino della provincia di Pesaro e Urbino, che la sera prima aveva subito il furto di una costosa bici elettrica, a mettere sulla buona strada gli agenti della polizia locale, consentendo alla pattuglia una rapido recupero della bici.

In considerazione del consistente valore del mezzo, il proprietario aveva fatto installare all’interno del telaio un gps. Grazie alla geolocalizzazione, l’uomo, dopo il furto avvenuto nel cortile della propria abitazione a Fano venerdì 25 aprile, ha individuato la bici ferma in un parcheggio all’interno del centro storico di Reggio.

Contattando la centrale operativa della Polizia locale reggiana, il proprietario è così riuscito a guidare gli agenti che nel giro di qualche minuto hanno individuato e recuperato la preziosa bici. Proseguono le indagini per individuare gli autori del reato: il giovane vittima del furto, nel frattempo, presto arriverà a Reggio per recuperare la bici e ha ringraziato il comando reggiano per la tempestiva collaborazione.