Bici, serve uno scatto. La Consulta del centro:: "Parcheggi sicuri e contrasto ai furti"

Sulla base di un piano d’azione approvato nello scorso marzo dallo stesso organismo di quartiere, la Consulta del Centro Storico torna ad appellarsi all’Amministrazione per provare a consolidare Reggio come vera "città delle bici", anche nel cuore della città.

A questo proposito, evidenziano in una nota i refernti della Consulta, Nicola Jane Murphy e Alessandro Roccatagliati (foto), "serve un piano per le biciclette, con più parcheggi sicuri e lotta ai furti". Anche alla luce del fatto, scrivono, che giusto la settimana scorsa Reggio "ha vissuto davvero la settimana della bicicletta, con tante iniziative".

Proprio per questo però "è il momento di intervenire" garantendo "maggiore accessibilità e vivacità al Centro Storico" sulla linea delle idee approvate nella Assemblea Aperta di inizio marzo. Sulle quali, aggiungono Murphy e Roccatagliati, "chiamiamo da un lato tutti i cittadini a migliorarle e ampliarle e dall’altro il Comune a coprogettare insieme a noi provvedimenti organici che affrontino a tutto tondo la problematica".

Cosa serve nel concreto? Per la Consulta è presto detto: "buone strade e piste ciclabili, limitazione dei furti e possibilità di recupero dei mezzi, zone di parcheggio ampie e sicure". Obiettivi da conseguire attraverso il "dare priorità alla manutenzione e pavimentazione delle vie più usate dai ciclisti", la realizzazione di "parcheggi per bici coperti e sorvegliati", "il contrasto ai furti".

A questo scopo sarebbe opportuno, secondo gli estensori della nota, "introdurre un sistema di presentazione delle denunce alle Autorità agevole e veloce per questo tipo di piccoli reati, in modo di favorire i cittadini derubati e di avere sempre l’esatta quantificazione di questi fenomeni" inoltre "sarebbe il caso di mettere a disposizione dei cittadini che hanno denunciato il furto della loro bici, quelle ritrovate o recuperate dalle Forze dell’Ordine e conferite al deposito comunale".

Fondamentale anche "l’educazione e il rispetto delle regole da parte dei cittadini. E’ importante – si sottolinea - che essi tengano le loro biciclette in buono stato di manutenzione funzionale in modo da assicurarne un uso sicuro" nonché, ovviamente, che vengano rispettate le regole del codice della strada, in particolare in tema di transito e regolare parcheggio delle medesime. Infine, ma non per importanza, l’impiego di agenti della Municipale proprio in sella alla bici, nell’ottica di "riattivare le divise di quartiere" e utilizzare tale mezzo per aumentare la quantità di strade e di situazioni attenzionate e per dare segnali coerenti con la tutela dell’ambiente e con la vocazione ciclistica della città".