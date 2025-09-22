Bici ’truccata’: scatta la multa da seimila euro

La sua bici ’truccata’, apparentemente a pedalata assistita, era in realtà capace di raggiungere i 47 chilometri orari. Per questo a un 22enne, residente a Casalgrande, sono state contestate diverse violazioni al codice della strada per un totale di circa 6.000 euro. Il giovane è stato fermato dalla polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchio venerdì pomeriggio. In sella alla sua bici stava percorrendo via Moro, a Casalgrande.

È stata la stessa bicicletta a destare i sospetti della pattuglia, in quanto il 22enne stava percorrendo un lungo tratto di strada senza mai pedalare. "Fermato e sottoposto a controllo – spiega la polizia – è emerso come il mezzo nato con lo scopo di avere la pedalata assistita, in realtà era in grado di partire da fermo senza propulsione muscolare, caratteristica espressamente vietata dal codice della strada". Da prove tecniche più approfondite, gli agenti hanno accertato che il mezzo era dotato di motore elettrico in grado di sviluppare una velocità massima di oltre i 47 chilometri orari, "ben 20 chilometri in più della velocità massima consentita per i velocipedi a pedalata assistita, fissata dal codice della strada in 25 chilometri orari".

Avendo tali caratteristiche il veicolo rientra nella categoria di veicoli per la cui guida è richiesta la patente di guida oltre che l’immatricolazione e la copertura assicurativa. Il giovane è stato dunque sanzionato per un totale di circa 6.000 euro e il veicolo è stato sottoposto a sequestro dagli agenti, in attesa dell’ordinanza di confisca della Prefettura di Reggio.

"L’attività si inserisce nella campagna di controlli dei veicoli elettrici a due ruote “E tu caschi bene?” – spiega il comandante Simone Felici –. I controlli continueranno anche nelle prossime settimane al fine di sensibilizzare gli utenti per una mobilità elettrica efficiente e sicura".