Biciclettata con le scuole per la nuova Superciclabile Sud

Una festosa biciclettata di scolaresche ha salutato l’inaugurazione del primo tratto della ‘Superciclabile Sud’ di Reggio Emila: una pista autonoma, in sede propria, illuminata, a doppia corsia di marcia per una larghezza complessiva di circa 3 metri, riservata esclusivamente alla mobilità sostenibile, che collega Rivalta con via Premuda. L’infrastruttura ‘espressa’ rende decisamente più agevole e sicuro per i ciclisti l’attraversamento di diversi e popolosi quartieri a sud della città e l’accesso al centro storico. La nuova pista, che ha consentito al Comune di Reggio Emilia di rispettare il target europeo intermedio di tre chilometri di nuove piste entro il 31 dicembre 2023, è lunga 3,7 chilometri. Per quanto riguarda il tratto Nord, per impattare il meno possibile sul traffico, si è deciso di iniziare i lavori dal tratto compreso tra via Raffaello e via Don Leuratti, che si svilupperà interamente all’interno di un’area verde di proprietà comunale, senza quindi interferire con i flussi veicolari. Anche in questo caso, si realizzerà una pista ciclabile in sede propria larga tre metri, a doppio senso di marcia, esclusivamente ciclabile, con illuminazione propria e in asfalto colorato. Dopo la chiusura delle scuole, quindi in periodo estivo, inizierà la realizzazione delle altre due tratte, che interesseranno via Gramsci da via Filangieri a via Bovio e da via Raffaello fino al confine con Bagnolo. La durata complessiva dei lavori sarà di un anno.