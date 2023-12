Biciclette e monopattini rubati, la questura cerca i proprietari

Reggio Emilia, 24 dicembre 2023 – Una Santa Barbara delle due ruote. La scoperta fatta dalla polizia di Stato in via Turri potrebbe far ritrovare a tanti reggiani biciclette e monopattini rubati nei mesi scorsi. Quindici mezzi sono infatti stati trovati accatastati in una casa in zona stazione che era finita nel mirino degli agenti della questura per un traffico di droga. E ora la questura invita i legittimi proprietari a farsi avanti per rivendicarne la proprietà.

Ecco una parte delle decine di biciclette e monopattini rubati

I fatti sono accaduti nel pomeriggio di lunedì 18 dicembre, quando gli uomini della Squadra Mobile della Questura di Reggio Emilia, sviluppando alcune segnalazioni pervenute dai cittadini, facevano irruzione presso un’abitazione che si trova nella tristemente famigerata via Turri.

All’interno dell’appartamento venivano identificati cinque soggetti e, nel corso della perquisizione venivano rinvenuti 1 etto di hashish, 15 grammi di cocaina e, accatastati sul balcone, numerose biciclette e monopattini elettrici.

Gli accertamenti effettuati dagli investigatori della Squadra Mobile sulle biciclette consentivano di rilevare che alcune di esse erano provento di furto consumato, nel mese di dicembre, in un negozio di riparazioni biciclette che si trova nella vicina via Eritrea.

Per questi fatti due dei cinque soggetti identificati sono stati denunciati in stato di libertà per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e ricettazione. Tutte le biciclette e i monopattini di cui non è stato identificato il proprietario, si trovano tuttora presso la Questura di Reggio Emilia. In caso riconoscimento i cittadini sono invitati ad inviare una mail all’indirizzo mail dipps169.00m0@pecps.poliziadistato.it allegando la denuncia, i riferimenti per il successivo contatto e, possibilmente, una fotografia dell’oggetto.