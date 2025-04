Bidello cacciato dall’asilo al primo giorno di servizio: "Fu arrestato per materiale pedopornografico"

Nel 2008 fu arrestato con l’accusa di detenzione di materiale pedopornografico e ieri ha prestato servizio, per poche ore, in un asilo nido di Scandiano, nel Reggiano, in cui era stato assunto per un giorno tramite agenzia interinale. In seguito alla segnalazione di una cittadina riguardo ai suoi precedenti (in primo grado prese 2 anni e 9 mesi con interdizione perpetua dai pubblici uffici, ma per ora non vi sono conferme sulla condanna definitiva) il personale educativo lo ha subito allontanato. L’uomo si era presentato lunedì scorso negli uffici comunali per proporsi per incarichi ausiliari, tra cui pulizie e servizio cucina. Ma, non essendo il Comune direttamente responsabile della selezione, la sua candidatura è stata indirizzata a un’agenzia interinale che, secondo l’ente, avrebbe dovuto controllare .