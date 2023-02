Biglietti a ruba per i Queen: quarta replica per il musical

A grande richiesta, è stata aggiunta la quarta replica di We will rock you, musical ideato dai Queen e scritto da Ben Elton, ormai esaurito nelle prime date annunciate (venerdì 28 e sabato 29 aprile alle 20.30 e domenica 30 aprile alle 15.30). Lo spettacolo, quindi, sarà replicato anche sabato 29 aprile alle 15.30, al Teatro Valli, portando in scena i maggiori successi musicali della band britannica Queen. We Will Rock You – the Musical è ambientato nel futuro, fra 300 anni, in un luogo una volta chiamato Terra e ora diventato Pianeta Mall, vittima della globalizzazione più totale.

Un pianeta dove il rock e la musica dal vivo sono bandite e i loro seguaci vivono nascosti.

I biglietti (interi: 50403530 euro) per questa data aggiuntiva e fuori abbonamento sono in vendita su www.iteatri.re.it e al botteghino.