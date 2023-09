Biglietti derby: un pasticcio pericoloso

(...) Per polizia e carabinieri una situazione molto più pericolosa da gestire rispetto ad avere a che fare con duemila persone all’interno dello stadio. Insomma, invece di alzare il livello di sicurezza della partita, lo si è decisamente abbassato.

Ieri pomeriggio, la pezza peggio del buco, quando da Parma è arrivato l’ok per mettere in vendita altri 300 biglietti (bruciati in un quarto d’ora).

Quasi una presa in giro visto che la curvetta destinata ai tifosi avversari può ospitarne 1.872.

Perché non darli tutti invece di fermarsi a 1.500? In questo modo non si cancella la possibilità che da Reggio partano in 300-400 senza tagliando.

Il club di Romano Amadei ha invitato la tifoseria a non partire se sprovvisti del titolo di ingresso. Basterà?

A questo punto diciamolo: tanto valeva vietare la trasferta. Sarebbe stato più saggio e non si sarebbero inanellati questi errori da matita rossa.

Adesso, come si dice in questi casi, ma mai frase è più appropriata, speriamo nel buon senso di tutti.

Oggi basta davvero una scintilla per far scoppiare l’inferno.

E dire che stiamo parlando solo di una partita di calcio.

Andrea Ligabue