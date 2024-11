Bignami sugli argini devastati: "Si ripetono eventi straordinari. È il momento di soluzioni nuove"

La visita ad un’eccellenza mondiale della meccanica - la Vertex Pistons -, e poi un lungo sopralluogo nei cantieri post-alluvione lungo gli argini del Cavo Cava e del Crostolo. Una visita importante, quella di ieri mattina a Cadelbosco del viceministro alle infrastrutture e trasporti Galeazzo Bignami (Fratelli d’Italia), che ha potuto ascoltare direttamente le richieste del territorio dalla voce di Valerio Scutellà (direttore Vp), del sindaco Marino Zani e dell’assessore Diego Noci.

Ad accompagnarlo c’erano i colleghi di partito Gianluca Vinci, deputato; il segretario provinciale Alessandro Aragona, capolista alle Elezioni regionali, e i candidati Luca Paterlini, Letizia Davoli, Alessandro Tacchini e Maria Luisa Ferrari.

Camminando sull’enorme breccia apertasi nel ponte della sp 41, Bignami ha chiesto al sindaco dettagliate informazioni sulla dinamica dell’esondazione - circa 800 ettari di terreno alluvionati da 20 milioni di mc di acqua - e lo stato delle opere, per poi stigmatizzare lo stato del torrente: sezione stretta a V, fitta vegetazione e grossi pioppi che invadono il letto. Ha concordato con il sindaco che "oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria, in futuro bisognerà preparare soluzioni per fare fronte ad eventi straordinari che nella storia non hanno avuto precedenti" e trovare un contenimento ad animali fossori come le nutrie.

"Con noi al governo dell’Emilia-Romagna non succederà più quanto accaduto nel 2023 e nel 2024 - ha sottolineato Aragona - La narrativa che sentiamo dal centrosinistra da tanti anni qui è smentita dai fatti. C’è una mancanza di cura del territorio che ha portato a questo dissesto idrogeologico, c’è una Regione gravemente colpevole perché non pulisce i fiumi da trent’anni e che ha usato solo il 10% dei fondi post-alluvione stanziati dal Governo".

E ha aggiunto: "Ricordiamoci sempre che, sotto Bonaccini, la segretaria del Pd Elly Schlein è stata vicepresidente dell’Emilia-Romagna con delega al Patto per il clima: quelli che oggi si ergono a difensori dell’ambiente, sono gli stessi che non hanno agito in modo corretto con gli strumenti che avevano a disposizione e che hanno portato alla situazione odierna".

Le richieste di Zani riguardano anche la viabilità: "Un territorio che vuole crescere, deve stare al passo con le infrastrutture. La sp 63, arteria vitale che collega Reggio alla Bassa, ha bisogno di essere ripensata: ha moltissimi problemi attraversando i centri abitati. E c’è bisogno di una strada di collegamento importante tra Castenovo Sotto e Bagnolo per assistere le attività produttive del nostro territorio e non solo".

Una esigenza di sostegno raccolta anche durante la visita in Vertex: 155 dipendenti, 30 milioni € di fatturato nel 2023 (con prospettiva di +10% nel 2024), un gioiello nato 71 anni fa che dalla ricerca alla progettazione sartoriale del prodotto, dalla fusione di lingotti in leghe di alluminio fino alla rifinitura, fabbrica esclusivamente in Italia manufatti che spaziano dal settore medicale (compressori per sale operatorie e studi dentistici) alla motoristica. Vertex ha tra l’altro nel suo palmares il cuore di Ktm, Yamaha e Husqvarna campionesse del mondo.