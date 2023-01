Bignami sul palco d’onore di fianco a Delrio

Era l’osservato speciale Galeazzo Bignami. Il viceministro alle infrastrutture era stato designato come ospite d’onore dalla premier Giorgia Meloni dopo aver declinato l’invito, poi sostituito dal ministro Luca Ciriani dopo le pressioni del Comune e le polemiche sui suoi trascorsi (in riferimento alla foto choc vestito da nazista che risale a sette anni fa, durante il suo addio al celibato). Ieri mattina si è comunque presentato in piazza in virtù del suo ruolo istituzionale; c’era chi – non vedendolo arrivare – temeva che potesse sfilare accanto a Ciriani (svelatosi in extremis), ma alla fine è arrivato quasi in sordina, da dietro e si è accomodato nel palco d’onore insieme a sindaci e istituzioni. Posizionandosi vicino al parlamentare Pd Graziano Delrio, la cui faccia era tutta un programma. Mentre il deputato Andrea Rossi (come si vede nella foto) lo ha salutato. Bignami è stato accolto dai suoi di Fd’I, dal coordinatore Alessandro Aragona al vice Alberto Bizzocchi fino al portavoce cittadino Marco Eboli (mai così presenti e orgogliosi alla festa del Tricolore, dopo la vittoria della Meloni al Governo). Poi non si è mai separato dal collega deputato Gianluca Vinci. Blindato dalla Digos che temeva contestazioni che alla fine non ci sono state. Bignami alle polemiche delle scorse settimane non ci fa una piega: "È stata una giornata molto bella, è un onore essere qui. Per chi ha i valori della bandiera nel cuore è un’emozione importante". E volta pagina: "A giorni avrò un incontro in Regione con Bonaccini e l’assessore Corsini per parlare della concretizzazione di opere e progetti significativi, anche per Reggio".

dan. p.