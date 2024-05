Bike Fest: "Promuoviamo il cicloturismo"

Primo Bike fest a Vetto il prossimo weekend, finalmente anche l’Appennino reggiano avrà il suo festival dedicato alle Mtb: si svolgerà sabato 25 e domenica 26 maggio, dalle 9 alle 19, alle piscine Chug-a-Lug Village (Tizzolo di Vetto), patrocinato dal Comune di Vetto e dall’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino reggiano. Si tratta di un nuovo evento itinerante dedicato al vivere lungo vari sentieri che si incrociano nell’Appennino. La manifestazione innovativa sarà anche l’occasione per parlare di Appennino reggiano in bike. Come spiegano gli organizzatori, due appassionati e semplici cittadini, capaci di mettere insieme un vero e proprio festival, Vanni Grazioli e Gian Luca Legori, rispettivamente presidente e vicepresidente della Asd Mtb Vetto: "Questo è un progetto di promozione di cicloturismo dell’Unione che raccoglie percorsi e servizi dedicati al turismo della mountain bike in tutti i comuni dell’Appennino e che ci vede collaborare dal 2020. Rispetto agli anni in cui organizzavamo raduni giornalieri, che raccoglievano circa un centinaio di persone, quest’anno abbiamo deciso di cambiare tipologia di manifestazione". Saranno due giorni tutti dedicati alla mountain bike, con la collaborazione dei negozianti della provincia. I partecipanti avranno l’opportunità di testare le ultime novità del settore grazie ai bike test proposti dai migliori negozi, provando le biciclette e componenti su trails appositamente progettati per mettere alla prova le caratteristiche. Sarà possibile visitare l’esposizione di prodotti per la mountain bike, dall’abbigliamento tecnico alle ultime innovazioni in termini di wrapping e componenti speciali innovativi. Per la manifestazione, Grazioli ha ripristinato la suggestiva sentieristica vettese, prevedendo un trail in un paesaggio mozzafiato. A richiesta anche la possibilità di partecipare a escursioni guidate, con accompagnatori Mtb. Tra un test e l’altro si potranno gustare piatti della tradizione ma ci sarà anche la possibilità di fermarsi con il camper al Chug-a-Lug Village. Per i test bike registrazione online obbligatoria (https://www.endu.net/events/id/91767). Iscrizione gratuita. Settimo Baisi