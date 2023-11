Bike to work, premio al Canossa per il ’monopattino itinerante’ Il progetto "Bike to Work" del liceo Matilde di Canossa, premiato alla Settimana di bioarchitettura e sostenibilità di Modena, mira a sensibilizzare l'uso della bicicletta nel tragitto casa-scuola, riducendo le emissioni di gas inquinanti. Docenti e studenti possono partecipare attivamente con l'applicazione "Bike to Work".